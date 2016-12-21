На московском заводе ЗИЛ собрали последний грузовик
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На московском заводе ЗИЛ собрали последний грузовик
Декабрь 21 21:30 2016

На московском заводе ЗИЛ выпустили последний в истории предприятия грузовик. Об этом сообщает Лента.ру.

Им стал ЗИЛ-43276Т, который собрали в прессово-сварочном корпусе завода. По данным ресурса, это одно из немногих подразделений некогда огромного предприятия, работающих до сих пор. Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем экологического класса Евро-4 и 5-ступенчатой механической коробкой передач, был продан трамвайному парку Казани.

Посмертный юбилей завода ЗИЛ

Никаких мероприятий по поводу выпуска последней машины в истории завода не проводилось.

ЗИЛ был основан в 1916 году и занимался выпуском грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники и машин представительского класса для руководства СССР. На данный момент на заводе продолжается производство легковых машин представительского класса. На месте бывшей территории предприятия ведется строительство жилого комплекса «ЗИЛАрт».


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4 комментария

  1. Alex Beyev
    Декабрь 21, 22:04 #1 Alex Beyev

    последний абзац про последний грузовик из лайфа скопировали без изменений и сам автомобиль немного отличается от представленного в материале;)

  2. Дмитрий Дорофеев
    Декабрь 21, 22:05 #2 Дмитрий Дорофеев

    R.I.P. :'(

  3. Алексей Преснов
    Декабрь 21, 22:35 #3 Алексей Преснов

    Сдох Максим, да и х.. с ним

  4. Vladimir Mikhailovich Bobov
    Декабрь 21, 23:54 #4 Vladimir Mikhailovich Bobov

    Могу ошибаться, но на фото ЗИЛ 157 кажется ! )

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