На московском заводе ЗИЛ собрали последний грузовик

На московском заводе ЗИЛ выпустили последний в истории предприятия грузовик. Об этом сообщает Лента.ру.
Им стал ЗИЛ-43276Т, который собрали в прессово-сварочном корпусе завода. По данным ресурса, это одно из немногих подразделений некогда огромного предприятия, работающих до сих пор. Автомобиль, оснащенный дизельным двигателем экологического класса Евро-4 и 5-ступенчатой механической коробкой передач, был продан трамвайному парку Казани.
Никаких мероприятий по поводу выпуска последней машины в истории завода не проводилось.
ЗИЛ был основан в 1916 году и занимался выпуском грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники и машин представительского класса для руководства СССР. На данный момент на заводе продолжается производство легковых машин представительского класса. На месте бывшей территории предприятия ведется строительство жилого комплекса «ЗИЛАрт».
amsrus.ru
последний абзац про последний грузовик из лайфа скопировали без изменений и сам автомобиль немного отличается от представленного в материале;)
R.I.P. :'(
Сдох Максим, да и х.. с ним
Могу ошибаться, но на фото ЗИЛ 157 кажется ! )
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