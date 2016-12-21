Кроссоверы Lexus – лидеры премиум-сегмента в России 56

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ » провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 10 месяцев 2016 года и составило рейтинг наиболее продаваемых моделей премиум-сегмента.

Согласно результатам исследования, тройку лидеров в этом сегменте образуют модели японского бренда Lexus. Так, на первой позиции рейтинга располагается Lexus RX, продажи которого за отчетный период составили 6,2 тыс. экземпляров – в 2,3 раза больше, чем за 10 месяцев 2015 года. Второе место занимает Lexus NX, результат которого почти достиг 5,5 тыс. единиц (-33,4%). Третья строчка принадлежит Lexus LX (5,1 тыс. шт.), объемы реализации которого увеличились в 2,9 раза. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», лидерство кроссоверов и внедорожников Lexus в российском премиум-классе во многом связано с их более привлекательной ценой по сравнению с конкурентами.

Далее следуют представители немецких брендов, которые оказываются за пределами первой тройки. Так, с четвертого по шестое места рейтинга занимают Mercedes-Benz GLS, Audi Q7 и BMW X5, имеющие практически равные показатели (по 4,4 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 также попадают еще три модели Mercedes-Benz (E-Klasse, GLC и GLE) и одна – BMW (5-Series).

Отметим также, что за отчетный период продажи машин премиум-сегмента в России составили 114,3 тыс. единиц, показав снижение на 7,4%.



