АвтоВАЗ начал разработку мотора для Chevrolet Niva второго поколения

Волжский автозавод и GM-АвтоВАЗ заключили соглашение, согласного которому АВТОВАЗ начал разработку мотора ВАЗ-21128 объемом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. для Chevrolet Niva второго поколения. Волжский автозавод уже приступил к первому этапу разработки нового двигателя.
Chevrolet Niva второго поколения получит двигатель объемом 1.8 литра и мощностью 122 л.с. от Lada Vesta и коробку передач от Opel Frontera/Isuzu Amigo. GM-АВТОВАЗ отказался от использования 1,8-литрового двигателя, разработанного французским концерном PSA, так как российский мотор будет стоить в разы дешевле.
Автомобиль должен был появится в автосалонах дилеров в 2016 году, но в марте прошлого года GM-АвтоВАЗ официально подтвердила, что проект Chevrolet Niva второго поколения закрыт. Сейчас, когда работы возобновлены, есть вероятность, что новую «Шниву» мы увидим уже летом 2018 года.
amsrus.ru
Лучше не надо!!!
так ведь и хуже — некуда. Выход?
Ну не прошло и 10 лет… Может ещё и АКПП разработают ))))
Давайте, давайте , молодцы , разрабатывайте проект !
Надо только больше тратить денег на промышленность а не на бесполезные олимпиады и ЧМ по ногомячу.
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