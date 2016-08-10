АвтоВАЗ начал разработку мотора для Chevrolet Niva второго поколения 1 010

Волжский автозавод и GM-АвтоВАЗ заключили соглашение, согласного которому АВТОВАЗ начал разработку мотора ВАЗ-21128 объемом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. для Chevrolet Niva второго поколения. Волжский автозавод уже приступил к первому этапу разработки нового двигателя.

Chevrolet Niva второго поколения получит двигатель объемом 1.8 литра и мощностью 122 л.с. от Lada Vesta и коробку передач от Opel Frontera/Isuzu Amigo. GM-АВТОВАЗ отказался от использования 1,8-литрового двигателя, разработанного французским концерном PSA, так как российский мотор будет стоить в разы дешевле.

Автомобиль должен был появится в автосалонах дилеров в 2016 году, но в марте прошлого года GM-АвтоВАЗ официально подтвердила, что проект Chevrolet Niva второго поколения закрыт. Сейчас, когда работы возобновлены, есть вероятность, что новую «Шниву» мы увидим уже летом 2018 года.



