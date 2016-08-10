АвтоВАЗ начал разработку мотора для Chevrolet Niva второго поколения
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АвтоВАЗ начал разработку мотора для Chevrolet Niva второго поколения
Август 10 08:10 2016

Волжский автозавод и GM-АвтоВАЗ заключили соглашение, согласного которому АВТОВАЗ начал разработку мотора ВАЗ-21128 объемом 1,8  литра и мощностью 122 л.с. для Chevrolet Niva второго поколения. Волжский автозавод уже приступил к первому этапу разработки нового двигателя.

chevrolet niva

Chevrolet Niva второго поколения получит двигатель объемом 1.8 литра и мощностью 122 л.с. от Lada Vesta и коробку передач от Opel Frontera/Isuzu Amigo. GM-АВТОВАЗ отказался от использования 1,8-литрового двигателя, разработанного французским концерном PSA, так как российский мотор будет стоить в разы дешевле.

Автомобиль должен был появится в автосалонах дилеров в 2016 году, но в марте прошлого года GM-АвтоВАЗ официально подтвердила, что проект Chevrolet Niva второго поколения закрыт. Сейчас, когда работы возобновлены, есть вероятность, что новую «Шниву» мы увидим уже летом 2018 года.


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Chevrolet NivaGM-АвтоВАЗВолжский завод
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AMSRUS
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4 комментария

  1. Alexandr Juan Martin
    Август 10, 11:57 #1 Alexandr Juan Martin

    Лучше не надо!!!

    • Pahlo Yanovich
      Август 10, 13:07 Pahlo Yanovich

      так ведь и хуже — некуда. Выход?

  2. Vladimir Blinov
    Август 11, 01:46 #2 Vladimir Blinov

    Ну не прошло и 10 лет… Может ещё и АКПП разработают ))))

  3. Туре Хунд Собака
    Апрель 08, 20:03 #3 Туре Хунд Собака

    Давайте, давайте , молодцы , разрабатывайте проект !
    Надо только больше тратить денег на промышленность а не на бесполезные олимпиады и ЧМ по ногомячу.

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