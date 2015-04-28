Infiniti QX с гастролями на Урале 1 471

До знакомства с полноприводной линейкой QX, знаний о марке Infiniti у меня было ровно столько же, сколько и у среднестатистического россиянина о верблюдах: они есть и они не такие как лошади.

История бренда с альтернативным написанием слова бесконечность началась в 1985 году, когда японцы снова решили напасть на США. С небольшой разницей во времени в «японской тройке» (Honda, Toyota, Nissan) образовались специальные подразделения. Их задачей стал выход с новым продуктом на североамериканские рынки. Все трое почти одновременно по сверхсекретной технологии [sic!] создали суббренды и ринулись на захват.

Экспансия люксовых брендов в США получилась весьма успешной. Японцам удалось потеснить американские бренды с первых место по продажам в США.

Сегодня натиск японцев лишь возрастает. За первый квартал 2015 года Infiniti продала больше 52 тыс. автомобилей, из них только в США 33,8 тыс. По словам президента Infiniti Motor Company Роланда Крюгера: «первый квартал 2015 года лучший по продажам за всю историю бренда».

Роланд Крюгер в начале 90-х был дизайнером интерьеров и экстерьеров, работал в европейском филиале Mitsubishi Motors. В 1998 после получения MBA стал менеджером по стратегическому планированию продуктов BMW по направлениям: Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка и Восточная Европа. 2008 год: президент BMW в Японии, 2013 год: первый вице-президент BMW. С 1 января 2015 года президент Infiniti Motor Company.

Победив Америку японцы принялись за Китай. Теперь для Infiniti это самый перспективный рынок +28% роста. Европа, Ближний Восток и Африка увеличили продажи на +18%. И только российские продажи упали на -27%, но на общемировой статистике. Это в принципе логично: сейчас в России чуть больше 20 дилерских центров Infiniti. В 1989 году Infiniti стартовал в США с 51-ого дилера.

С апреля 2015 года Infiniti перестала поставлять в Россию: QX70 с двигателем 5 литров, а также купе и кабриолеты Q60.

На автосалоне во Франкфурте 2013 года Infiniti объявила о старте агрессивной стратегии и начала с алфавита, сменив невнятные обозначения моделей на непонятные. Из плохо запоминающихся букв и сочетаний осталась Q – купе и седаны и QX – внедорожники и кроссоверы. Цифры, ранее объяснявшие объем двигателя теперь определяют только порядок автомобиля в общей линейке, лишая возможности сориентироваться без подсказок и междометий.

С 2013 года исполнительным дизайн-директором Infiniti стал Альфонсо Албейса.

Албейса – американец кубинского происхождения лоялен марке уже больше 25 лет. Он присоединился к команде Nissan Design в Сан-Диего, в 1988 году. Ярчайший пример целеустремленности и профессионализма.

Именно на этот тандем Крюгер – Албейса я возлагаю большие надежды. Хироши Хасегава (автор дизайна GT-R), Широ Накамура настоящие мастера своего дела, но то, что они делали в Infiniti, выглядело странно, по крайней мере, для постсоветского потребителя.

Компания позиционировала себя как «очень американская» и в то же время позволяла подчеркнуто японский экстерьер… Вычурно плавные до вульгарности линии кузова, распахнутая решетка радиатора, авангардный контур фар, раскосый анфас… Вот такой дизайн от Nissan.

Может быть это будущее, а может банальный просчет – покажет время, но надежда есть, тем более, что при близком знакомстве автомобили показывают себя очень перспективными скакунами.

В Екатеринбурге в нашем распоряжении были три модели Infiniti: QX 50, QX 70 и QX 80.

Infiniti QX70

Знакомство мы начали с бестселлера марки – QX70. Удивительно, но в представлении японцев эта модель претендует на конкуренцию с X6, X5, Grand Cherokee, Prado, Lexus GX, Cayenne, Volvo XC90. Проверим.

Решили выбрать дизель с индексом S и прогадали! Дизельный двигатель V6 3000 см3 238 л.с. удивил только расходом – меньше 10 литров/100 км. Динамика рядовая. «Надутый» крутящий момент 550 Н∙м (1750-2500 об/мин) теоретический. На деле его не ощутишь.

А вот бензиновый V6 3700 см3, 333 л. с. при 360 Н∙м (7000 об/мин) просто зверь! Разгон на порядок выше дизеля с поразительным подхватом с самых низов.

Салон органичен. Немного тесноваты кресла, но можно отнести это на спортивный нрав. Эргономика вызывает вопросы, но не требует очень долгого привыкания – все достаточно стандартно и интуитивно. Обзорность за счет массивности авто средняя, но к габаритам привыкаешь минут за 15. Пространство для пассажиров второго ряда достаточно. На троих места вполне. Объем багажника 376 литров. Масса авто – чуть больше 2 тонн. Цена от 2 649 до 3 025 тыс. рублей.

Порадовал отлично работающий адаптивный круиз-контроль (ACC) с тремя дистанциями: от ~2 до 5-6 секунд. Поясню для тех, кто не знаком или просто «пока еще не включал» – он не только выдерживает определенную скорость, но притормаживает (может и полностью остановиться) и разгоняется синхронно с идущим впереди автомобилем.

Поставили круиз на 110 км/ч и пристроились за фурой, идущей 90 км/ч – остается только рулить. Притормозит фура – ACC затормозит. Разогнался автомобиль перед вами – ACC наберет скорость. Можно было бы круиз-контролю набирать скорость быстрее – все же двигатель позволяет, но и текущих настроек достаточно. Но в душе таится сомнение – будут ли работать датчики ACC в грязь и в снегопад. Но в условиях внезапонй для России чистоты они трудились «на ура».

Два режима работы амортизаторов (штатный и спорт). Это не маркетинговые надписи рядом с тумблером, а два различных сценария в поведении автомобиля.

На условном бездорожье подвеске помогает система полного привода ATTESA E-TS. По умолчанию 100% момента передано назад, но в «критической» ситуации до 50% уходит на переднюю ось. Кренов даже при остром желании и отключенном ESP не обнаружили, но при превышении скорости входа в поворот неизбежен снос.

Отличия обновленного QX70 от предыдущей версии исключительно косметические – бампера, фары, радиаторная решетка… начинка осталась прежней. Довольно винтажно выглядит центральный дисплей на аналоговой панели приборов. Экран мониторчика ортодоксально чёрно-бело восьмибитный – в целом элемент не без изящества в сочетании с аналоговыми часами на центральной консоли. В общем – публика требует обновлений и предпосылки к этому более чем убедительны.

Надо признать, что QX70 среди конкурентов крепкий середнячок. Кому-то проигрывает полкорпуса, у кого-то выигрывает все два уже только по цене, тяговитости двигателя и управляемости – которая определенно сильная сторона модели. Шансы на лидерство в классе у автомобиля есть. Но Infiniti настало время озаботится не только узнаваемостью бренда, но и обновлением линейки. Просто рейсталингом уже не обойтись.

Infiniti QX80

Понять QX80 можно через его потенциального покупателя. Какой человек выбирает Infiniti QX80 среди Q7, MB GL, Lexus LX, Tahoe, Escalade?

Это выбор настойчивого до упрямства, успешного, претендующего на лидерство человек. Для него неприемлем ширпотреб. А все эти популярные бренды для него — социальный символ must have, который он отверг… и проиграл? Вряд ли.

Infiniti QX80 это авианосец на реактивной тяге! Сравнение корректное по всем составляющим – размер, скорость, расход.

QX80 больше любого одноклассника. Он монументален. В Екатеринбурге он легко внушал трем и даже четырем встречным легковушкам необходимость укрыться на обочине.

Рык почти шестилитрового V8 (5552 см3, 405 л.с./560 Н∙м, 5,6 сек до 100 км/ч) авторитетно и без возражений меняет траекторию главной дороги на нерегулируемых перекрестах. Цены на QX80: от 4 608 до 4 754 тыс. рублей.

Не могу сказать, что он неуклюжий. Система Infiniti InSuite™ позволяет видеть через четыре камеры на 360⁰ вокруг. Я без проблем развернулся на совершенно несуразной, тупиковой парковке бизнес-центра. Сразу за мной там сильно задержался собрат по внешности: Nissan Juke.

Тот же, что и в QX70 адаптивный круиз контроль ACC и 22” диски на трассе безвозвратно превращают внедорожник в авианосец ну или круизный лайнер – кому как больше… QX80 – настоящий король дальних пробегов по любым покрытиям.

А вот тут нужна сильная воля: принять расход более чем в 20 литров (именно столько у нас показывал дисплей) на 100 км при рекомендованном Аи-98. По подсчетам на содержание этого автомобиля в год уходит ощутимо больше 250 тыс. рублей. При этом он ежегодно теряет в цене около 500 тыс. рублей. То есть чистейший пассив. Но это инвестиции в имидж.

Несколько уточнений: Управляемость более вязкая. Конструкция «лайнера» большая – несмотря на гидравлическую систему компенсации боковых колебаний в экстремальных режимах ощущается крен.

Руль мягче чем у малолитражек A класса. Да нет – еще мягче! ESP весьма эффективна – никаких заносов или сносов на разумной скорости, но ведь и не зима…

Несмотря на то, что за передним рядом сидений аж 2693 литров полезного пространства – подвеска не допускает кивков или подбрасываний, кочки или лежачие полицейские преодолеваются, как щебенка на седане. При движении по трассе в салоне тишина. Скрипел только бумажник от волнения. Ну и 257мм дорожного просвета позволяют не проглатывать, а просто вдыхать неровности.

Чего нельзя, к примеру, сказать про QX50 – его корму заносило в режиме агрессивного вождения уже на парковке екатеринбургского экспоцентра. А на дальних пробегах по среднестатистическим российским дорогам «полет задних колес» на QX50 успевает фиксировать даже ESP.

Мультимедиа BOSE® cabin surround и начинка центральной консоли на высоком уровне. Звук… почти студийный. Навигационная система Infiniti прокладывает маршрут с учетом самостоятельно подгружаемых пробок. Но вот монитор на приборной панели тот же – черно-белый из прошлого…

Оптика и системы освещения соответствуют: светодиоды и HIGH BEAM ASSIST, уменьшающая интенсивность освещения при приближении встречных машин. Ближний свет – адаптивный.

Система предотвращения выезда из полосы LDW (камеры установлены на нижней стороне боковых зеркал) не только сигналит, но и тормозит в экстренных случаях.

Комфорт удивителен и не без пространства для иронии: машина американская, но всего два подстаканника. Передние сиденья – бизнес класс самолета помните? Вот – они! Электропривод, вентиляция, подогрев. Немного широковаты – с кресла в режиме опасного маневрирования сносит, но QX80 все же больше ориентирован на дальние крейсерские перемещения, а не нервное дерганье.

Хотя, конечно, что уж лицемерить – мы на обеих моделях дали жару! И весьма успешно – на всех режимах достойный уровень. И это не по самой сухой грунтовке на высоких скоростях.

Климат контроль на четыре зоны. Задние сиденья с двумя режимами подогрева. В передних подголовниках два монитора. Пространство для ног задних пассажиров 1115 мм. Убирающийся центральный подлокотник.

Трансмиссия: 7-и ступенчатая АКП с функцией ручного переключения – успешно отработала «в ручном режиме» на спусках серпантинов карьера Ураласбест. Несмотря на то, что мы были в колонне, риск встречи с 130-тонным БЕЛАЗом был высок.

Удачно удивляли друг друга – БЕЛАЗы и колонна Infiniti редко встречаются друг с другом в дикой природе.

Карьер и Infiniti прекрасны в дуэте. Черно-серые тона техногенного пейзажа асбестового карьера – идеальный фон для внедорожников Infiniti. Карьер как и QX80 огромен! 11х3 км с постоянно растущей глубиной. На данный момент больше 330 метров. Добыча асбеста ведется с 1901 года в основном взрывным способом и его хватит еще на несколько последующих поколений людей и автомобилей.

Владение Infiniti QX80 подчеркивает статус, неординарность, готовность к свершениям, поступкам, дальним и длительным, но комфортным марш-броскам.

QX50 на фоне старших товарищей поблёк. Это горожанин. Средние бордюры, весенние ямы и небольшие перебежки от дома до работы. 2,5 литра, 222 л/с, 252 Н∙м. маловато. Не конкурент он в сравнении с остальными QX. Хотя стоит отметить его прекрасный, проработанный интерьер. В целом автомобиль для успешных бизнес-леди.

После этого предметного знакомства мое мнение о марке Infiniti сильно поменялось. Для размышляющих совет – попробуйте тест-драйв и желательно не только вокруг дилера.

Очевидно одно – линейка QX удалась. Не без промахов, но своих денег они стоят.

За 30 лет Infiniti удалось ворваться в премиальный сегмент. Но стоять тут нельзя: или выходите или оплачиваете проезд.

Для информации: адаптивный круиз на Infiniti появился в 2001 году. Контроль полосы (LDW) – 2004 год.



