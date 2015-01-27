Двигатели Skyactiv – высокая степень сжатия, но неремонтопригодность 18 245

Алексей Соломин: Здравствуйте.

Александр Пикуленко: Давайте сегодня поговорим о современных двигателях внутреннего сгорания. На сегодняшний день двигатель внутреннего сгорания достиг своего совершенства. Хотя нет предела совершенству. Я много раз говорил: «Не покупайте подержанные моторы Skyactiv». Мне говорят: «Почему вы их так не любите?» А вы представьте себе – двигатель Skyactiv работает по двум циклам. На малых нагрузках он работает по циклу Миллера, а на больших – переходит на цикл Отто.

А. Соломин: А в чем разница для пользователя?

А. Пикуленко: Цикл Миллера (или его ещё иногда называют Аткинсона) – это работа на очень бедных смесях с большим диапазоном открытия впускных-выпускных клапанов, а цикл Отто – обычный четырехтактный цикл, который уже работает на богатых смесях, в, на мой взгляд, более щадящем режиме для двигателя, потому что сгорание лучше. Но сам переход от цикла Миллера к циклу Отто – достаточно жесткий для мотора. Это требует очень сложных инженерных ухищрений. Сделали новый двигатель со степенью сжатия 14, даже 13. Это очень высокая степень сжатия, как у спортивных моторов. Он вообще сделан как спортивный. Например, они сделали разъём по оси коленчатого вала блока цилиндров. Но блок цилиндров не чугунный, а алюминиевый. Высокая степень сжатия требует постоянного и очень тонкого наблюдения за детонацией в камере сгорания, так как машины сейчас с непосредственным впрыском. Там на свечи были поставлены ионные датчики. После разряда остается ионный след между электродами. Датчик замеряет этот след и выводит, должно ли зажигание происходить раньше или позже, чтобы не было детонации. Очень высокая чувствительность к качеству топлива. Плюс наблюдается износ датчика на определенном моменте.

Выпускной коллектор сделан не как у нас, а по принципу 4-2-1. Абсолютно спортивный, из тонкого металла, потому что переплетен в паук. Через какое-то время его надо будет заменить.

Нужен целый ряд дополнительных устройств. Раз работает по циклу Миллера – значит с разрежением плохо. Это беда всех современных моторов, турбированных тоже. Нужен дополнительный вакуумный насос, чтобы когда вы нажимаете на тормоза – ведь у вас вакуумный усилитель – они срабатывали. Вакуумный насос объединён с топливным насосом высокого давления. Вещь очень дорогая. Она приводится от распредвала выпускных клапанов через передачу.

Передача здесь очень интересная. Можно называть ее планетарной, можно циклоидальной. В своё время, когда появился Ford T, у него была планетарная передача. И Джон Стейнбек в своём романе «Гроздья гнева» написал, что несколько поколений американцев знали, как устроена планетарная передача, ничего не зная об устройстве Солнечной системы. Если у вас выходит из строя ТНВД, вы вынуждены его выбрасывать, так как это вещь ремонтонепригодная. Если выходит из строя вакуумный насос – то же самое. Я больше того скажу. Есть ещё две муфты для изменения фаз газораспределения. Одна выпускная, привычная гидравлическая, а другая – электрическая. Вот этот электромотор и приводит в действие через замысловатую циклоидальную передачу. Плюс еще рокеры на игольчатых подшипниках. Что в итоге? Мотор Skyactive – очень чувствительный к качеству бензина, обслуживанию, качеству свечей, масла. И всё это стоит немалых денег. Причём ремонт практически невозможен. А если и возможен, то это половина стоимости подержанного автомобиля.

А. Соломин: Зафиксирую – мотор хорош и двигатель хорош, но дорогой и неремонтируемый.

А. Пикуленко: Да. Я больше того скажу. Мне тут рассказали интересную вещь, что они сделали интересную коробку Skyactiv – лёгкую, компактную. Но оказывается, она совершенно неремонтопригодна. Это, кстати, беда многих коробок, не только от Mazda. Делается в легком алюминиевом корпусе и забиваются подшипники. Подшипник разбивается – надо менять корпус коробки.

Поэтому специалисты, которые занимаются коробками, как раз по поводу Skyactiv говорят, что не берутся ремонтировать механические коробки, потому что она неремонтопригодна. Это цена за современные инженерные ухищрения.

Алексей Нарышкин: А как можно вообще сломать механическую коробку?

А. Пикуленко: Вопрос естественного износа всегда присутствует. Когда где-то не усмотрел за качеством смазки, где-то резко переключился. Ты же не знаешь на вторичном рынке, как до тебя клиент поступал. Может быть, он светофорными гонками увлекался в день по четыре раза и переключал, вколачивая по зубам. Ведь слышно, как по зубам коробки попадают. Всё началось с того, что я посмотрел, как Mazda увеличила цены на запчасти. Потом оказалось, что, действительно, запчасти на эти моторы очень дороги, потому что применяются сверхсовременные материалы.

Я поэтому и не рекомендую покупать Mazda с двигателем Skyactiv на вторичном рынке. Намучаетесь, потому что инженерно-изощренно и очень дорого.

А. Соломин: Сергей из Москвы у вас спрашивает, а есть ли двигатели с изменяемым объемом камеры сгорания?

А. Пикуленко: Есть. И с этими двигателями много экспериментировал ныне умерший Saab. Но я смотрю, что на стенды разных замечательных производителей опять сейчас возвращаются двигатели с изменяемой степенью сжатия. Ведь впереди норма Евро-7. Сейчас идёт работа над моторами Евро-7. Чтобы выполнить нормы Евро-7, нужны ещё более сложные инженерные ухищрения. И ещё одна маленькая ремарка по двигателю Skyactiv. Эксперты всё пробуют. Оказалось, что двигатель Skyactiv смог достичь 150 сил только на 98-ом бензине. А самое главное, что реальный расход топлива с этими инженерными ухищрениями мало отличается от машины, оборудованной системой «старт-стоп».

А. Соломин: Ольга пишет. Жалко Saab, хорошая была машина.

А. Пикуленко: Наверное, жизненный цикл прошёл. Мне многие автомобили жалко, иногда исчезают великие марки. Я боюсь, что скоро исчезнет Lancia. Это марка с великой историей! Но она тихо умирает.

А. Соломин: Если Skyactiv – плохой вариант, то какой вариант хороший?

А. Пикуленко:

Хороший вариант – это большеобъёмный атмосферник. Как ни странно, я пришёл к такому выводу. Трёхлитровые дизели – хороший вариант.

А. Соломин: А марки?

А. Пикуленко: Хорошие двигатели – как всегда, у Mercedes, у BMW. Да, TFSI – двигатели, которые вызывают проблемы. Но о TFSI мы ещё поговорим, там тоже есть, о чём сказать. Просто когда мы говорим о новых машинах, то пока гарантийный и первый постгарантийный год – всё в порядке. Заводы, конечно, научились этот период выдерживать. Я же говорю о вторичном рынке. А двигатели Skyactiv – учтите, это вторичный рынок.



